На початку червня 2020 року NASA повідомило в Twitter, що зонд для вимірювання теплового потоку HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) автоматичної станції InSight нарешті був заритий в грунт Марса. Фахівці і розробники цього приладу раніше двічі безуспішно намагалися виконати дану процедуру, але зонд ніяк не міг зафіксуватися під поверхнею.

В останній спробі інженери використовували в ролі важеля для додаткової зовнішньої взаємодії спеціальний ківш, встановлений на роботизованій руці InSight. У них вийшло пограти в своєрідну "марсіанську пісочницю" – натискати протягом 11 тижнів з 11 березня по 30 травня ковшем на задню кришку зонда HP3, щоб поступово поглибити його і не пошкодити шлейф з датчиками.

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After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp — NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020

Детальніше про завдання InSight

Науковий апарат InSight висадився на поверхню Марса 26 листопада 2018 року. На апараті встановлено два науково-дослідних прилади: набір сейсмометрів і тепловий зонд.

Сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) розроблений для дослідження внутрішньої структури Марсу, вивчення коливань ґрунту, визначення глибини й складу.

Апарат InSight вивантажив своєю робо-рукою сейсмометр на поверхню Марса 19 грудня 2018 року на відстані 1,6 метра від посадкової платформи. Пізніше на нього був встановлений захисний ковпак. 6 квітня 2019 року сейсмометр SEIS зафіксував, ймовірно, перше марсотрясіння.

Зонд для вимірювання теплового потоку під поверхнею Марсу (проникає до 5 метрів углиб поверхні за допомогою вбудованого бура) було вивантажено на поверхню 12 лютого 2019 на відстані 1 метр від посадкової платформи.

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Наразі дослідники отримують дані про температуру на глибині 40 см, яка, судячи з останніх показів, досягала 20 градусів Цельсія. Фахівці сподіваються, що після правильної установки зонда HP3 його сорокасантиметрова основа самостійно продовжить проникнення всередину ґрунту і добереться до позначки мінус п'ять метрів.

Розрахункова тривалість місії апарату InSight становить 709 марсіанських діб або 728 земні доби (майже два земних роки).