Марсіанський апарат InSight нарешті помістив свій вимірювальний зонд під поверхню
На початку червня 2020 року NASA повідомило в Twitter, що зонд для вимірювання теплового потоку HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) автоматичної станції InSight нарешті був заритий в грунт Марса. Фахівці і розробники цього приладу раніше двічі безуспішно намагалися виконати дану процедуру, але зонд ніяк не міг зафіксуватися під поверхнею.
В останній спробі інженери використовували в ролі важеля для додаткової зовнішньої взаємодії спеціальний ківш, встановлений на роботизованій руці InSight. У них вийшло пограти в своєрідну "марсіанську пісочницю" – натискати протягом 11 тижнів з 11 березня по 30 травня ковшем на задню кришку зонда HP3, щоб поступово поглибити його і не пошкодити шлейф з датчиками.
До теми NASA полагодили апарат на Марсі, наказавши йому вдарити себе лопатою
Детальніше про завдання InSight
Науковий апарат InSight висадився на поверхню Марса 26 листопада 2018 року. На апараті встановлено два науково-дослідних прилади: набір сейсмометрів і тепловий зонд.
Сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) розроблений для дослідження внутрішньої структури Марсу, вивчення коливань ґрунту, визначення глибини й складу.
Апарат InSight вивантажив своєю робо-рукою сейсмометр на поверхню Марса 19 грудня 2018 року на відстані 1,6 метра від посадкової платформи. Пізніше на нього був встановлений захисний ковпак. 6 квітня 2019 року сейсмометр SEIS зафіксував, ймовірно, перше марсотрясіння.
Зонд для вимірювання теплового потоку під поверхнею Марсу (проникає до 5 метрів углиб поверхні за допомогою вбудованого бура) було вивантажено на поверхню 12 лютого 2019 на відстані 1 метр від посадкової платформи.
Цікаво Вчені знайшли на Марсі ідеальний притулок для колоністів
Наразі дослідники отримують дані про температуру на глибині 40 см, яка, судячи з останніх показів, досягала 20 градусів Цельсія. Фахівці сподіваються, що після правильної установки зонда HP3 його сорокасантиметрова основа самостійно продовжить проникнення всередину ґрунту і добереться до позначки мінус п'ять метрів.
Розрахункова тривалість місії апарату InSight становить 709 марсіанських діб або 728 земні доби (майже два земних роки).