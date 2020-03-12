Головний сценарист Overwatch покинув студію Blizzard

Компанію Blizzard продовжує штормити: за останні роки вони зіткнулися із скандалом щодо масштабних скорочень, критикою мобільної гри Diablo Immortal, втратою ключових співробітників. Список бід вражаючий, однак, як виявилось, це не все: з компанії пішов провідний сценарист Diablo III, WoW та обох Overwatch.

Йдеться про ветерана студії Майкла Чу, який повідомив про свій відхід з Blizzard в особистому блозі.

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Що відомо про Майкла Чу

Чу трудився в компанії 19 років, влаштувавшись в неї тестером Diablo II: Lord of Destruction в 2001 році. За свою кар'єру він доклав руку до безлічі знакових тайтлів компанії в якості дизайнера рівнів, став сценаристом Diablo III та World of Warcraft, а також відзначився як провідний автор лора обох Overwatch. Саме він відповідальний за більшу частину сюжетних перипетій цьому всесвіті.

Коли я вперше відкрив двері Blizzard майже 20 років тому, моєю мрією було допомогти створювати гри, в яких я провів величезну кількість часу. Від битв між расами Азерота в Warcraft до вічного конфлікту в Diablo. Мені пощастило розповідати історії цих дивовижних всесвітів і познайомитися з прекрасною спільнотою цих ігор,

– написав Майкл Чу.

"Тепер, коли я в останній раз відкриваю двері Blizzard, у мене з'явилися нові мрії: продовжити розповідати історії і створювати ігрові світи, які об'єднують суспільство. Хочу допомогти в створенні інклюзивного світу, в якому безліч різних людей захоче поділитися власними історіями. Сподіваюся, це саме те, що ми (творці ігор, – ред.) зможемо побудувати разом. Це майбутнє, в яке я вірю", – додав іменитий сценарист.

Як звільнення Чу вплине на Overwatch

Остерігатися, що звільнення провідного сценариста Overwatch зашкодить сиквелу, поки не варто. Як відзначили представники самої Blizzard, розробка гри – справа масштабна, і трудяться над нею безліч талановитих людей, які поділяють погляди Чу на франшизу; втрата одного бійця не зіпсує проєкт.

Інтерв'ю з Майклом Чу – дивіться відео

Куди піде Чу

Самому Майклу керівництво компанії щиро подякувало за довгі роки служби. Куди сценарист відправиться працювати далі – поки невідомо. Але попит на такого професіонала є завжди.

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