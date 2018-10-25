MediaTek Helio P70: головний конкурент потужного процесора Snapdragon 710

243 Читать новость на русском
MediaTek Helio P70: характеристики процесора
MediaTek Helio P70: характеристики процесора / Фото з вільних джерел

Компанія MediaTek анонсувала мобільний процесор MediaTek Helio P70. Новинка виконана за 12-нанометровим техпроцесом і стане прямим конкурентом популярноному чіпсету Qualcomm Snapdragon 710.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Qualcomm Snapdragon 675: потужний ігровий процесор для смартфонів середнього класу

Helio P70 став флагманом лінійки мобільних чіпсетів MediaTek після припинення виробництва Helio X. Він побудований на архітектурі ARM big.LITTLE: чотири ядра Cortex A73 (2,1 ГГц) і чотири Cortex A53 (2,0 ГГц), що працюють в зв'язці з графічним прискорювачем Mali-G72 з тактовою частотою 900 МГц. Продуктивність відеоядра порівняно з Helio P60 зросла на 13%.

MediaTek Helio P70
MediaTek представила новий процесор для смартфонів Helio P70

Смартфони на базі Helio P70 зможуть працювати з дисплеями, які мають роздільну здатність Full HD + і співвідношення сторін до 20: 9. Фотоможливості чіпсета включають підтримку одного модуля камери з роздільною здатністю до 32 Мп, або подвійного модуля з сенсорами 24 + 16 Мп. Оновлений процесор обробки зображень споживає на 18% менше енергії і втричі збільшує швидкість зйомки в портретному режимі з ефектом боке.

MediaTek Helio P70
MediaTek Helio P70 має просунуту систему розпізнавання особи

Технологія MediaTek NeuroPilot дозволяє процесору обробляти інформацію на 30% ефективніше попередника при розпізнаванні сцени при зйомці. Спеціальний алгоритм "на льоту" змінює якість зображення при перегляді потокового відео або трансляції в Skype в залежності від якості з'єднання.

Читайте також: Intel планує "поховати" виробництво 10-нанометрових процесорів

Крім функції розпізнавання особи, штучний інтелект може визначати тип сцени і позу людини в кадрі об'єктива камери.

Helio P70 оснащений 4G LTE-модемом з пропускною спроможністю 300 Мбіт / с. Підтримка Dual 4G VoLTE забезпечує безшовну взаємодію користувача з двома SIM-картами для підвищення якості голосового зв'язку та інтернет-з'єднання.

Заявлена ​​підтримка пам'яті LPDDR4X з частотою 1800 МГц і флеш-пам'яті для вбудованих накопичувачів UFS 2.1.

Виробництво Helio P70 уже розпочалося, перші апарати на базі новинки надійдуть в продаж вже в листопаді.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Ґаджети Процесори
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 361
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2286
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
610
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2752
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1125
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук