Компанія MediaTek анонсувала мобільний процесор MediaTek Helio P70. Новинка виконана за 12-нанометровим техпроцесом і стане прямим конкурентом популярноному чіпсету Qualcomm Snapdragon 710.

Про це повідомляє 4PDA.

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Helio P70 став флагманом лінійки мобільних чіпсетів MediaTek після припинення виробництва Helio X. Він побудований на архітектурі ARM big.LITTLE: чотири ядра Cortex A73 (2,1 ГГц) і чотири Cortex A53 (2,0 ГГц), що працюють в зв'язці з графічним прискорювачем Mali-G72 з тактовою частотою 900 МГц. Продуктивність відеоядра порівняно з Helio P60 зросла на 13%.



MediaTek представила новий процесор для смартфонів Helio P70

Смартфони на базі Helio P70 зможуть працювати з дисплеями, які мають роздільну здатність Full HD + і співвідношення сторін до 20: 9. Фотоможливості чіпсета включають підтримку одного модуля камери з роздільною здатністю до 32 Мп, або подвійного модуля з сенсорами 24 + 16 Мп. Оновлений процесор обробки зображень споживає на 18% менше енергії і втричі збільшує швидкість зйомки в портретному режимі з ефектом боке.



MediaTek Helio P70 має просунуту систему розпізнавання особи

Технологія MediaTek NeuroPilot дозволяє процесору обробляти інформацію на 30% ефективніше попередника при розпізнаванні сцени при зйомці. Спеціальний алгоритм "на льоту" змінює якість зображення при перегляді потокового відео або трансляції в Skype в залежності від якості з'єднання.

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Крім функції розпізнавання особи, штучний інтелект може визначати тип сцени і позу людини в кадрі об'єктива камери.

Helio P70 оснащений 4G LTE-модемом з пропускною спроможністю 300 Мбіт / с. Підтримка Dual 4G VoLTE забезпечує безшовну взаємодію користувача з двома SIM-картами для підвищення якості голосового зв'язку та інтернет-з'єднання.

Заявлена ​​підтримка пам'яті LPDDR4X з частотою 1800 МГц і флеш-пам'яті для вбудованих накопичувачів UFS 2.1.

Виробництво Helio P70 уже розпочалося, перші апарати на базі новинки надійдуть в продаж вже в листопаді.

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