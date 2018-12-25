Компанія Meizu випустила нову версію прошивки Flyme 7 за версією 12.25. вона доступна для флагманів Meizu 16th і Meizu 16th Plus. Як запевнили розробники, прошивка покращує роботу камери.

Про це пише igeekphone.com.

Окрім того, нова версія Flyme 7 додає до своїх смартфонів оновлену систему жестів, покращує чуйність екрану і підвищує продуктивність роботи системи.

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Що стосується камери, то вона отримала ефекти, з якими камера переключається між різними фільтрами. Крім того, користувачі тепер можуть накладати на фотографії свій власний водяний знак (Watermark), що додасть вашим знімкам ще більшу унікальність. Також з'явилась нова функція стабілізації зображення (Anti-Shake Function) при відеозйомці, так що відеоролики повинні виходити куди більш плавними.

Також розробники запевнили, що оновлена прошивка усуває різні помилки, які виникали в роботі флагманських смартфонів.

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