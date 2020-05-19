Міжнародний турнір World of Tanks: шукають гравців для команди від України
В рамках популярної комп’ютерної гри World of Tanks відбудеться міжнародний онлайн-турнір "Час танків. Битва взводів". Участь у турнірі візьме і українська збірна.
Наразі відбувається реєстрація учасників, яка триватиме до 24 травня. В Україні відберуть 8 найкращих гравців, які зможуть представити країну на турнірі. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Wargaming.
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Як відбуватиметься відбір
Він проходитиме у кілька етапів.
- Попередній етап (командирський залік) пройде з 25 травня по 1 червня. Тут всі учасники будуть розподілені по 12 груп, залежно від географічного регіону, в якому вони грають.
- 64 найкращі гравці потраплять на груповий етап фінального турніру, який відбудеться 7 червня.
- Плей-офф фінального турніру і суперфінал – 13-14 червня.
Взяти участь в турнірі може будь-який геймер, у якого є хоча б одна машина X рівня. Подати заявку можна за посиланням.
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