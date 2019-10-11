Monobank починає випускати платинові картки без номера

Український інтернет-банк monobank починає випуск платинових карт без номера. На такій картці буде вказане лише ім’я і прізвище користувача.

Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook.

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Цікаво, що ще один український банк – "Альфа-Банк" – теж заявив про випуск карток без номера. Але це відбудеться лише 15 жовтня. Тож monobank вирішив його обігнати.

"Альфа-Банк оголосив, що 15 жовтня вони першими в Україні починають випускати карти без номера, СVV2 і терміну дії. Я перевірив, дійсно, 15 жовтня ніхто з українських банків починати випускати карти не планував і в цей день це буде „перший в Україні“ початок випуску карт без номера. А поки у нас на вулиці 11 жовтня і ми оголошуємо про те, що сьогодні ми починаємо випуск перших в Європі (за інформацією від Visa і Mastercard) карт без номера, СVV2 і терміну дії", – єхидно написав Гороховський.

Також він додав, що наразі monobank замовив 100 тисяч платинових карт і таким чином планують змінити український ринок фінансового VIP-сервісу.

Чим унікальна? Окрім того, що ця картка не має номера (як ми згадували раніше), вона поєднує два найвищих ранги від платіжних систем Visa Infinite і MasterCard World Elite.

"Ми взяли Mercedes S-class, назвали його Volkswagen і продаємо за ціною найдешевшого Volkswagen", – розтлумачив Гороховський.

Картка буде доступною у трьох кольорах: чорному, рожевому і металевому. Наразі бета-тестування доступне для пристроїв на базі Android. А 14 жовтня вона стане доступна для всіх власників Android. Тим часом для користувачів IOS тестування стартує у понеділок і офіційно буде доступне ще через кілька днів.

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