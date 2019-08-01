На чому AMD заробляє найбільше грошей: новий звіт компанії

Компанія AMD опублікувала фінансовий звіт, в якому розповіла про власні успіхи у другому кварталі 2019 року. За останні три місяці дохід "червоних" сягнув 1,53 мільярда доларів, що на 20% більше, ніж за період січень-березень, однак на 13% менше доходу за другий квартал 2018 року.

Як повідомляє Overclockers, продажі CPU і GPU для персональних комп'ютерів і раніше формують основну частину бізнесу Advanced Micro Devices.

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У другому кварталі підрозділ Computing and Graphics виручив 940 мільйонів доларів, з яких 22 мільйони доларів склав операційний прибуток.

Якщо порівнювати з торішніми цифрами, то виручка на цьому напрямку знизилася на 13%. Втім, на той час спостерігалися відгуки "криптовалютної лихоманки", а головний конкурент все ще випускав графічні рішення на архітектурі Pascal.

У сегменті Enterprise, Embedded and Semi-Custom виручка команди Лізи Су досягла 591 мільйон доларів, збільшившись на третину щодо показників січня-березня. Операційний прибуток – 89 мільйонів доларів.



Основні статті доходів Advanced Micro Devices

Чим спричинене зниження доходів? Головною причиною 12% падіння доходів в річному порівнянні стало зниження попиту на SoC для ігрових консолей. Життєвий цикл приставок Xbox One і PlayStation 4, як відомо, вже добігає кінця, а масовий випуск 7-нм APU для їх наступників ще не почався.

Частково компенсувати ці втрати у другому кварталі допомогли високі продажі серверних процесорів EPYC.

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