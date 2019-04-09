На Міжнародній космічній станції виявили небезпечні бактерії

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На МКС виявили небезпечні бактерії
На МКС виявили небезпечні бактерії

На Міжнародній космічній станції (МКС) дослідники NASA виявили мікроорганізми. Серед них грибок стафілокок, ентеробактерії і метилобактерії.

Як сказано в матеріалі Phys.org, ці бактерії можуть бути небезпечними для астронавтів, що зараз перебувають на станції. Адже мікроорганізми можуть викликати шкірні захворювання, а також завдавати шкоди носоглотці і шлунково-кишковому тракту людини тощо.

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Такі бактерії на Землі можна знайти у спортзалах, офісах, лікарнях та інших громадських місцях. І кожен організм може відреагувати на ці мікроорганізми по-різному. Все залежить від здоров'я кожної окремої людини, і того, як їх організм взаємодіє з бактеріями в космосі.

"На МКС імунітет космонавтів змінений і вони не мають доступу до серйозних медичним процедурам, доступним на Землі", - розповів Кастурі Венкатесваран, автор дослідження NASA.

Як мікроби потрапили на МКС. Очевидно, їх привезли самі космонавти. Команди астронавтів на станції змінюються вже майже 20 років, тож через станцію пройшло чимало людей.

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Теги: МКС Новини Техно Техно Космос
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