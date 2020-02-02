NASA полагодили "Вояджер-2" з відстані 18 мільярдів кілометрів

Устаткування космічного апарату "Вояджер-2" повернули в роботу після відключення системи захисту від збоїв. Про проблеми з зондом стало відомо ще минулого тижня. Інженерам вдалося повернути його до роботи попри величезну відстань.

Що сталося з "Вояджером-2"

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25 січня зонд не зміг виконати маневр, який передбачав поворот навколо власної осі, для калібрування магнітометра (прилад, що вимірює магнітне поле). Телеметрія показала одночасну роботу двох систем, які споживають багато енергії. Щоб уникнути її дефіциту автоматична система захисту апарата відключила всі наукові інструменти. Після цього зонд продовжив рух у "сплячому" режимі.

За допомогою віддаленого управління, команда зуміла відновити подачу живлення, тим самим повернувши наукові інструменти "Вояджера-2" в роботу. З урахуванням того, що місія "Вояджер" є найбільш корисною та ефективною при відкритті нових космічних горизонтів, стає зрозуміло, чому лагодження та діагностика супутників є настільки високим пріоритетом для NASA.

Цікавий факт – зараз відстань від сонця до зонда "Вояджер-2" дорівнює 123 відстаням від Сонця до Землі.

Не лише NASA зацікавлена ​​в безперебійній роботі обох зондів – своє прагнення допомогти виявляють багато космічні агентства по всьому світу. Наразі подача живлення "Вояджера-2" відновлена і зараз йому нічого не загрожує, хоча відповідальна команда з командного центру NASA на Землі продовжує спостереження за основними і деякими додатковими системами і показниками працездатності супутника.

Що відомо про апарати "Вояджер-2" і "Вояджер-1"?Зонди були запущені у 1977 році з різницею в 16 днів, зонди досліджували Сонячну систему. Перший "Вояджер" до січня 2020 року пройшов відстань в 20 мільярдів кілометрів, це найдальший від Землі об'єкт, створений людиною. Другий "Вояджер" його ніколи не наздожене, хоч і стартував першим.

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