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Настільки ж поганий: найжахливіший геймерський гаджет в історії протестували через 30 років

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Power Glove випробували через 30 років після релізу / wikiwand

У 2020 році ринок пропонує геймерам купу різноманітних move-контролерів. Однак вже понад 30 років тому відеігрова індустрія отримала найперший такий геймпад – Power Glove. І він був поганий.

Автори CNET вирішили перевірити, який він у справі зараз. Ведучий пограв за допомогою Power Glove в кілька класичних ігор – пристрій показав себе з перемінним успіхом, але як правило -– жахливо.

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Геймеру вдалося перемогти першого противника в Punch Out, але наносити удари по повітрю навіть не довелося: було досить лише ворушити пальцями. А ось з легендарною Super Mario Bros. впоратися не вийшло: автори не змогли подолати навіть першу перешкоду, не кажучи вже про цілий рівень. Загалом, через 30 років пристрій показує себе все так само погано, як і на релізі.

Тестування Power Glove через 30 років:

Історія Power Glove

Контролер був випущений на ринок у 1989 році. Завдяки фільму "Чарівник", головні герої якого брали участь в чемпіонаті з відеоігор, рукавичка ненадовго стала популярною і непогано продалася.

Втім, покупці були неприємно здивовані. Те, з якою легкістю за допомогою Power Glove керував іграми один з персонажів фільму, виявилося просто недостовірною рекламою, а Nintendo заплатила авторам фільму великі гроші за продакт-плейсмент. Насправді ж рукавичка вкрай неточно реагувала на жести користувача.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Ігри Nintendo
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