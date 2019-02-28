Наступ на Європу: Xiaomi потроїть кількість магазинів в регіоні

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Xiaomi потроїть кількість магазинів в Європі
Xiaomi потроїть кількість магазинів в Європі / en.wikipedia.org

У минулому році китайська компанія Xiaomi істотно збільшила кількість фірмових магазинів в Європі. Це дало змогу виробникам наростити продажі в регіоні більш ніж вчетверо і увійти до п'ятірки найбільших постачальників.

Як пише Gizchina, компанія не планує зупинятись на досягнутому. Як заявив віце-президент Xiaomi Ван Сян, до кінця 2019 року китайці планують збільшити кількість фірмових роздрібних магазинів в європейському регіоні в три рази.

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Є ймовірність, що кілька нових магазинів Xiaomi будуть відкриті в Україні.

Що маємо на сьогодні. Нині в Європі працює 50 роздрібних магазинів Xiaomi. До кінця цього року таких повинно бути вже 150. Але враховуючи попит на продукцію Xiaomi - це доволі логічний крок. У компанії є великі шанси до кінця цього року увірватися до трійки найбільших постачальників смартфонів в Європі.

 

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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