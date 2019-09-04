Науковці побачили небезпеку в супутниках Маска

У травні 2019 року компанія Ілона Маска SpaceX почала реалізовувати свій проект Starlink. Тоді було запущено кілька десятків супутників для роздачі високошвидкісного інтернету. Однак, вчені бачать певну небезпеку в існуванні цих супутників.

Нещодавно один із супутників SpaceX Starlink ледве не зачепив супутник Європейського космічного агентства. При цьому у SpaceX не хочуть скорегувати траєкторію польоту своїх апаратів.

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Саме ця ситуація викликає стурбованість в астрономів та вчених. Адже зараз на орбіті розташовані понад 2 тисячі робочих супутників. При цьому існує загроза зіткнення із космічним сміттям, що може вивести їх із ладу.

При цьому супутники від Starlink підвищить небезпеку зіткнень космічних об'єктів на різних орбітах Землі. В найгіршому випадку це призведе до ефекту Кесслера – абсолютне забруднення навколоземного простору через знищення всіх супутників.

Що відомо про супутники Маска? 23 травня відбувся перший з багатьох запланованих запусків Starlink. Тоді було запущено 60 апаратів. Їх можна було побачити і з території України. Ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія до них хоче запустити в космос ще тисячі таких супутників.