Науковці розробили антибактеріальне покриття для смартфонів: деталі

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Науковці розробили антибактеріальне покриття для смартфонів / unsplash

Дисплеї сучасних смартфонів нерідко доповнені захисним покриттям, яке запобігає появі подряпин. Однак таке покриття не попереджує проблему забруднення дисплеї і появу різних бактерій.

Що відомо про розробку

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Нова розробка вчених покликана не лише захистити ґаджети від мікробів, але й надати дисплеям додаткові корисні властивості, повідомляє 4PDA.

Фахівці Університету інформаційних технологій, механіки і оптики в Санкт-Петербурзі створили прозоре покриття з функцією самоочищення, яке здатне захищати екрани смартфонів від мікроорганізмів.

Покриття розроблені нами на основі оксиду цинку і оксиду олова. Ми показали, як можна оптимізувати хімічний склад матеріалу, щоб плівка з нього стала прозорою та мала максимально високі антибактеріальні властивості, і при цьому намертво трималася на поверхні скла,
– повідомив журналістам один з авторів проєкту Сергій Евстропов.

Новий матеріал обіцяє бути порівняно недорогим, а технологія нанесення його на скло, за словами розробників, не є технічно складною.

Як це працює

Під впливом світла покриття виділяє кисень, який розкладає органіку – бактерії і жирові відбитки пальців. Шар товщиною 200-300 нанометрів також може служити додатковим механічним захистом екрану.

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Використання в медицині

Не менш важливою називають дослідники можливість використання своєї розробки в медицині. За словами професора Миколи Ніконорова, вже розпочато спільні розробки з Державним оптичним інститутом щодо вдосконалення волоконних ендоскопів, які вводяться в тіло пацієнтів для оцінки стану внутрішніх органів.

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З використанням нової речовини у лікарів з'явиться можливість доставляти активний кисень до ракових клітин для їх знищення.

Інші застосування технології

Є й інші варіанти застосування матеріалу – наприклад, в складі фарби для створення антибактеріальних покриттів стін.

Дата появи на ринку

Дата можливої ​​появи перших смартфонів з антибактеріальним покриттям дисплея розробниками не повідомляється.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Здоров'я Техно Смартфони Новини Техно Новини Росії Розробки Медицина Гігієна
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