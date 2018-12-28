Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування

Техно 24 продовжує підбивати підсумки 2018 року. Ми вже запитали у своїх читачів, який флагманський смартфон можна вважати пристроєм року. Наразі найбільше голосів набирає iPhone Xs Max.

У цьому опитуванні ми вирішили з’ясувати, який бюджетний смартфон був найкращим у цьому році. Про це знову питаємо своїх читачів.

Також проголосуйте: Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році

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