Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування

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Який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році
Який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році / Фото з відкритих джерел

Техно 24 продовжує підбивати підсумки 2018 року. Ми вже запитали у своїх читачів, який флагманський смартфон можна вважати пристроєм року. Наразі найбільше голосів набирає iPhone Xs Max.

У цьому опитуванні ми вирішили з’ясувати, який бюджетний смартфон був найкращим у цьому році. Про це знову питаємо своїх читачів.

Також проголосуйте:  Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році

 

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Теги: Техно Опитування 24 Смартфони
Джерело: Техно
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