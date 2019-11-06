Найпродуктивніші смартфони жовтня: рейтинг AnTuTu

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий звіт про тестування продуктивності під управлінням мобільної операційної системи Android. До жовтневого списку увійшли не лише флагманські смартфони, але й відзначили девайси середньої цінової категорії.

Всі моделі, що потрапили в топ-10 Android-флагманів, побудовані на базі мобільної платформи Snapdragon 855 Plus, повідомляє gizmochina.

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Рейтинг найпродуктивніших флагманів жовтня. Очолив рейтинг vivo NEX 3 5G з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті з результатом 482 917 балів. Друге місце зайняв Vivo iQOO Pro 5G з 12 ГБ оперативки і 256 ГБ вбудованого сховища (481 997 балів). На третій позиції розташувався OnePlus 7T в конфігурації 8 ГБ/256 ГБ, який набрав 481 784 бали.

Четверте і п'яте місця дісталися OnePlus 7T Pro (8/256 ГБ) і ASUS ROG Phone 2 (8 ГБ/128 ГБ) відповідно, а закривають список Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Black Shark 2 Pro, realme X2 Pro, Meizu 16s Pro та Redmi K20 Pro Exclusive Edition.



Найпродуктивніші флагманські смартфони у жовтні

Рейтинг найпродуктивніших смартфонів-"середнячків" жовтня. Лідером десятки смартфонів середнього рівня став Honor 9X, оснащений 7-нм процесором Kirin 810 і 8 ГБ оперативної пам'яті, який набрав 299 194 бали. На другому місці – модифікація того ж ґаджета 6 ГБ/128 ГБ (291 690 балів), на третьому – Honor 20S з 290 936 балами.



Найпродуктивніші смартфони в середньому ціновому сегменті

Четверту сходинку рейтингу посів Redmi Note 8 Pro з 8 ГБ/128 ГБ пам'яті на базі SoC MediaTek Helio G90T, який набрав 281 580 балів, п'яте місце отримав realme X2 з 8 ГБ/128 ГБ пам'яті на платформі Snapdragon 730 (256 713 балів). Також в десятку увійшли OPPO Reno 2, Redmi K20, Xiaomi Mi 9 SE, realme Q та Vivo X27.

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