Авторитетний галузевий аналітик Мін-Чі Куо, що спеціалізується на продукції Apple, опублікував черговий звіт, присвячений лінійці фірмових планшетів компанії. Інсайдер назвав не лише особливості двох нових моделей популярної серії, але й дату їх появи у продажу.

За даними інсайдера, в другій половині 2020 року компанія випустить 10,8-дюймову версію iPad – лінійка, в якій дебютує гаджет (базова або Air), не уточнюється, розповідає gizmochina.

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Ще однією новинкою компанії стане шоста ревізія компактного iPad mini. Аналітик прогнозує, що діагональ екрану пристрою буде збільшена з 7,9 до 8,5 дюйма, а перелік його характеристик включатиме новий продуктивний процесор. Анонс планшета очікується не раніше 2021 року.

Згідно зі звітом Мін Чі-Куо, обидва пристрої будуть комплектуватися блоком живлення з максимальною потужністю зарядки в 20 Вт. Саме ця модель аксесуара повинна увійти в комплект iPhone 12 Pro і 12 Pro Max – молодші ж версії смартфонів, за чутками, позбудуться як навушників, так і блоків живлення у комплекті.

iPadOS 14

22 червня компанія Apple показала оновлену операційку для своїх планшетів. Головними нововведеннями стали віджети, які тепер оновлюються в режимі реального часу і постійно актуалізують інформацію, краще адаптовані додатки і перероблений пошук Spotlight, який тепер отримав інтерфейс пошуку як на комп'ютерах Mac.

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Оновився також і Apple Pensil. Він тепер включає в себе функцію Scribble, яка переводить рукописний текст в звичайний.

Крім того, тепер, якщо користувач запише адресу або номер телефону, iPad запропонує різну активність пов'язану з ними – можна зателефонувати за номером або подивитися напрями за потрібною адресою. Функція працює англійською та китайською мовами.