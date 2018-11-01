Новий MacBook Air отримав корисну функцію щодо безпеки

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MacBook Air отримав корисну функцію
MacBook Air отримав корисну функцію

Під час презентації Apple 30 жовтня у компанії представили нове покоління ноутбука MacBook Air. Як акцентували розробники, новинка отримала процесор безпеки T2, завдяки цьому макбук отримав надійніший захист.

Про це пише видання The Next Web.

Зокрема, завдяки новому процесорові, система відключає мікрофон, коли кришка ноутбука закрита, щоб ніхто не міг підслуховувати користувачів.

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Це апаратна функція, тож в компанії запевняють, жодне програмне забезпечення не може отримати доступ до мікрофона.

"Портативні комп'ютери Mac з Apple T2 Security Chip оснащені апаратним роз'єднувачем, який гарантує, що мікрофон відключається кожного разу, коли кришка закрита. Це роз'єднання реалізовано тільки в апаратному забезпеченні і, отже, запобігає використанню програмного забезпечення навіть з правами root або ядра в macOS і навіть програмним забезпеченням на чіпі T2", – повідомили в Apple.

Щоправда новий процесор не відключає камеру у MacBook, але її поле зору повністю заблоковано при закритій кришці.

Також T2 має співпроцесор для шифрування даних файлової системи Apple (APFS), захисту завантаження від атак і захисту TouchID.

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Теги: Техно Ґаджети Apple ноутбук
Джерело: Техно
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