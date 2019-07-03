NVIDIA представила нову лінійку відеокарт GeForce RTX SUPER: характеристики та ціни

Всі витоки щодо просунутих відеокарт NVIDIA виявилися правдивими і 2 липня компанія офіційно представила модельну лінійку SUPER. Нова лінійка поповнить ряди RTX-відеокарт.

Грубо кажучи, новинки представляють собою вдосконалені версії відеокарт GeForce RTX 2080, RTX 2070 і RTX 2060, які володіють великим числом обчислювальних блоків і об'ємом відеопам'яті (в разі GeForce RTX 2060 Super), повідомляє 4PDA.

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"Екосистема розвитку трасування променів в реальному часі величезна: десятки мільйонів GPU, підтримка індустріальних API, кращих ігрових движків і зоряних ігрових франшиз", – зазначив старший віце-президент з розвитку PC-бізнесу в NVIDIA Джефф Фішер.

Нова лінійка SUPER володіє ще більш високою продуктивністю для вимогливих геймерів і гарантує їх готовність до нової хвилі ігрових блокбастерів з трасуванням променів в реальному часі,

– додав Фішер.

Характеристики та ціни нових відеокарт. Оновлений ряд відеокарт RTX включає моделі RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER і RTX 2080 SUPER.

Презентація відеокарт лінійки NVIDIA SUPER – дивіться відео

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER:

до 22% швидше (в середньому на 15%), ніж RTX 2060;

8ГБ GDDR6 – на 2 ГБ більше, ніж у RTX 2060;

7 + 7 TOPs (FP32 + INT32) і 57 Tensor TFLOPs;

рекомендована роздрібна ціна для України – 13 990 гривень.

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER:

до 24% швидше (в середньому на 16%), ніж RTX 2070;

9 + 9 TOPs (FP32 + INT32) і 73 Tensor TFLOPs;

рекомендована роздрібна ціна для України – 16 990 гривень.

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER:

пропускна здатність пам'яті до 15.5ГБ / с;

11 + 11 TOPs (FP32 + INT32) і 89 Tensor TFLOPs;

рекомендована роздрібна ціна для України – 23 990 гривень.

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Дата старту продажів. Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER і GeForce RTX 2070 SUPER надійдуть в продаж вже 9 липня. А от NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER затримається до 23 липня.

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