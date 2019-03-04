NVIDIA знизила ціни на відеокарти GeForce GTX 1060 6GB

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NVIDIA знизила ціни на відеокарти GeForce GTX 1060 6GB
NVIDIA знизила ціни на відеокарти GeForce GTX 1060 6GB / Фото з вільних джерел

Журналісти із ресурсу Cowcotland, які займаються щотижневим моніторингом цін у французькому роздробі, повідомили про зниження вартості відеоадаптерів NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB. За даними ЗМІ, ціни на відеокарти впали з 270 євро до 170 євро.

Таким чином 6 ГБ версія GeForce GTX 1060 виявляється дешевше прямого конкурента в особі AMD Radeon RX 580 8GB на 20 євро, хоча останній може похизуватися комплектом з двох ігор.

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Як це пояснює виробник? Журналісти звернулися за роз'ясненнями до NVIDIA. Представники компанії відповіли, що дане зниження є запланованим і рекомендована вартість NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB відтепер становить 180 євро (близько 5 500 гривень).

Моніторинг цін на відеокарти NVIDIA
Моніторинг цін на відеокарти NVIDIA

Чим мотивоване таке рішення? Дане рішення виглядає цілком логічним на тлі виходу NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti і швидкого релізу відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660, анонс якої повинен відбутися 16 березня.

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Теги: Ціни Техно Новини Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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