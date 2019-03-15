Один із авторів гри PUBG йде з команди розробників

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Брендан Грін
Брендан Грін / Getty Images

Брендан Грін, більш відомий під ніком PlayerUnknown, заявив про свій намір покинути команду розробників знаменитої гри PUBG. Геймдизайнера не можна назвати ні повноправним творцем "королівських битв", ні одноосібним автором тієї самої Battlegrounds, проте він зробив вагомий внесок в індустрію.

Як повідомляє Eurogamer, саме Брендан Грін сприяв розквіту Battle Royale.

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Як Брендан Грін потрапив до проекту PUBG? Ідея PlayerUnknown's Battlegrounds народилася фактично без участі самого Гріна: до проекту він приєднався вже після того, як почалася робота. Але своє місце в колективі геймдизайнер отримав не просто так.

Шлях на велику сцену йому проклала модифікація DayZ: Battle Royale, що принесла колись рядовому гравцеві популярність. Результат співпраці талановитого вигадника і корейської студії Bluehole сьогодні відомий всім, а по стопах PUBG пішли десятки ігор.

Чому Грін іде з проекту? Останні п'ять років пройшли для Гріна під знаком Battle Royale, проте всьому приходить кінець. PlayerUnknown повідомив, що більше не братиме активної участі в розробці PUBG, хоча і продовжить наглядати за шутером як консультант креативного директора.

Основним же його постом стане новий підрозділ PUBG Corp. під назвою Special Projects, де придумують нові технології та інструменти. До чого призведуть такі зміни, поки неясно, але від популяризатора "королівських битв" можна сміливо очікувати багато чого.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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