Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором

Xiaomi чимдалі, тим все більше завойовує ринок недорогих фітнес-трекерів. Сьогодні ми оглянемо найновішу модель такого трекера — Mi Band 4, яка здивувала нас як ціною, так і функціями.

Цей водонепроникний фітнес-трекер вміє відстежувати сон і тренування, а зарядку акумулятора вистачає на приблизно 20 днів. Окрім того, він вміє відображати текстові повідомлення зі смартфону.

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Дизайн

Mi Band 4 має таку ж видовжену форму, як і його попередник Mi Band 3. Силіконовий ремінець вже в комплекті з трекером, його легко замінити на інший, варіанти кольорів коштують 20-40 гривень. Трекер також комплектується кабелем USB для зарядки.

Mi Band 4 ззовні нагадує попередника

Модель водонепроникна (до 50 метрів) і має оптичний датчик пульсу. Його розміри мініатюрні: 45х15 мм, а товщина становить14 мм.

Трекер має повноколірний сенсорний екран AMOLED діагоналлю 0,95 дюймів та роздільною здатністю 240x120 пікселів. Екран передає чіткі кольори і має хорошу яскравість, його добре видно на сонячному світлі.

Акумулятор

Інженери обіцяють, що Mi Band 4 вистачить 20 днів автономної роботи, залежно від використання. Варто пам’ятати, що є режими й налаштування, які суттєво скорочують термін роботи батареї, наприклад, постійне стеження за пульсом.

Mi Band 4 працює до 20 днів на одному заряді

Спорт і сон

Трекер відстежує основні типи фізичного навантаження:

тренування на свіжому повітрі,

бігова доріжка,

ходьба,

велосипед,

фізичні вправи (важка атлетика тощо)

басейн.

Датчик пульсу за замовчуванням не вмикається автоматично, отже його треба буде окремо увімкнути на початку тренування.

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Девайс не має вбудованого GPS, а координати для тренувань (привіт, Strava) бере з вашого смартфону. Mi Band 4 відстежує ваш сон у автоматичному режимі. Стан сну визначається за серцевим ритмом власника.

Сповіщення

Окрім трекера, Mi Band 4 працює і як смарт-годинник та вміє показувати сповіщення зі смартфону: дзвінки, повідомлення, сповіщення програм, електронні листи та події календаря.

Mi Band 4 показує сповіщення зі смартфону

Ціна

Нині на модель Mi Band 4 діють суттєві знижки. На старті продажів його можна було кпити за 1299 гривень. При цьому зараз він коштує 799 гривень.

В підсумку

Mi Band 4 Xiaomi неідеальний, але дуже потужний девайс з хорошим акумулятором та дуже низькою ціною. Він має якісний сенсорний екран, який можна налаштувати самостійно.

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