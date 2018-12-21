Оригінальна гра DOOM отримала приємне оновлення

Одна із найвідоміших ігор в індустрії – DOOM отримала чергове приємне оновлення до свого 25-річчя. Минулого тижня Джон Ромеро оголосив про розробку п'ятого епізоду під назвою Sigil, а команда модераторів розробила пакет нових текстур високої роздільної здатності для легендарного шутера.

Про це повідомляє Overclock3D.

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Ентузіасти в своїй роботі активно застосовували системи штучного інтелекту і глибокого навчання. Оригінальні текстури збільшувалися у вісім разів, потім вручну очищалися від артефактів роботи нейронних мереж, над ними проводилися операції відновлення первинного забарвлення і прозорості. На фінальному етапі поліпшені текстури стискалися в два рази.

Що стосується програмних інструментів, то моддери розповіли про використання NVIDIA GameWorks SuperResolution і Topaz AI Gigapixel.

Трейлер гри DOOM – дивіться відео

Пакет DOOM Neural Upgrade X2 доступний для обговорення та завантаження на форумах Doomworld. Його розмір становить 94 МБ.

Відзначимо, DOOM 1 в стислому вигляді займав 2,4 МБ дискового простору і вільно поміщався на дві 3,5-дюймові дискети.

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