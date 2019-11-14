Останнє оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone

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Оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone
Оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone / unsplash.com

Після останнього оновлення операційної системи до iOS 13.2.2 з девайсами Apple почали некоректно працювати. Мова йде про пристрої iPhone та iPad, батарея яких почала аномально швидко розряджатись.

Як пишуть користувачі у соцмережах, вони оновили свої пристрої до версії iOS 13.2.2.

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Це оновлення Apple запропонувала аби виправити деякі помилки. Однак, це лише нашкодило девайсам. Адже після встановлення користувачі скаржаться на аномальне скорочення автономної роботи.

Користувачі пишуть, що до оновлення час автономної роботи був "дуже хорошим", а після установки 13.2.2 стало "дуже поганим".

Останнє оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone

Користувачі масово скаржаться на роботу iPhone

Зокрема, деякі смартфони втрачають 67% заряду лише за кілька годин. Також користувачі зауважили, що відбувається скидання підключень по Wi-Fi і Bluetooth.

Інші проблеми із iOS 13

Це вже не перша проблема у роботі iOS 13. Раніше була інформація, що оновлення iPhone до операційної системи iOS 13.1.2 призвела до серйозних проблем із роботою смартфонів.

Останнє оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone

У декого батарея розряджається на 67% за кілька годин

Зокрема, виникали проблеми з дзвінками – розмову могли розривати через хвилину розмови. Також не відображались вхідні дзвінки не відображаються. А у декого під час розмови переставав працювати розмовний динамік і мікрофон.

Тоді користувачам допомагало скидання мережевих налаштувань смартфона: "Налаштування" – "Основні" – "Скидання" – "Скинути настройки мережі".

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Теги: Техно Новини Техно Apple iOS iPhone Інтернет
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