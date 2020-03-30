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Пандемічний безпілотник: розробили дрон для пошуку хворих на коронавірус

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Дрон для пошуку хворих на коронавірус / newatlas.com

Вчені з університету Південної Австралії (UniSA) та співробітники канадської компанії Draganfly Inc працюють над створенням спеціальної платформи "Пандемічного безпілотника". Це має бути дрон, що займатиметься пошуком людей з ознаками захворювання на коронавірус.

Команда UniSA працює над створенням комп’ютерних алгоритмів для дистанційного зондування. У новому проєкті зонд має шукати інфікованих людей, та на основі зібраних даних аналізувати ситуацію наскільки широко вірус охопив конкретний регіон, передає newatlas.com.

Важливо знати Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

Як працюватиме

Апарат використовує спеціальні датчики і “комп’ютерний зір” для пошуку людей з інфекційними респіраторними захворюваннями, які потенційно можуть бути зараженими на COVID-19.

Новий дрон зможе контролювати температуру, частоту серцевих скорочень і частоту дихання. Він також може виявити чхання і кашель. При чому він визначає ті симптоми у натовпі, а також в офісах, аеропортах, на круїзних лайнерах і в будинках для людей похилого віку.

Цікаво, що технології почали розробляти у 2017 році. Тоді головна ідея була в тому, щоб використовувати в зонах стихійних лих.

"Тепер ми бачимо необхідність негайного його використання, щоб допомогти врятувати життя в найбільшій катастрофі в області охорони здоров’я, яку світ переживає за останні 100 років", — глава команди UniSA Яван Чаль.

Коронавірус у світі

Станом на 30 березня світі зафіксували 725 тисяч випадків зараження коронавірусом. Вірус забрав життя понад 34 041 людини.. При цьому 152 314 вже вилікувались від недуги.

Що стосується України, то станом на ранок лабораторно підтвердили 475 випадків зараження COVID-19. Десять людей померли, і лише 6 українців вилікувались.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Розробки Новини Техно Техно Ґаджети
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