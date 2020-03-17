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Платформа Google для запису на проходження тесту на коронавірус не впоралася з великим попитом

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Сайт не впорався з кількістю користувачів в перші кілька годин / fortune

Спеціальний сайт розробила дочірня компанія Google – Verily Life Sciences. Основна мета платформи – допомогти користувачам самостійно оцінити необхідність проходження тесту на коронавірус. Втім, ресурс не встояв перед напливом користувачів, які забажали скористатися послугою.

Платформа від Google не витримала попиту вже у перші кілька годин після запуску сайту в тестовому режимі. У Північній Каліфорнії сайт став видавати інформацію про те, що доступних записів на проходження тесту більше немає. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Деталі

Наразі не відомо яка саме кількість людей все ж скористалася сервісом та записалася на тестування.

У повідомленні компанії наголошується, що наразі можливості в плані проходження тестів на виявлення COVID-19 є обмеженими, і вони будуть розширені найближчими днями.

Президент США Дональд Трамп повідомив про розробку цього сайту в минулу п'ятницю, заявивши, що Google направила 1,7 тисячі співробітників на "дуже швидке" створення платформи, яка дозволяє користувачам оцінити необхідність проходження тесту на коронавірус.

Зараз сайт доступний тільки англійською мовою і вимагає від користувачів входу в обліковий запис Google.

Важливо пам'ятати про особисту гігієну себе та власного смартфона, адже саме наш улюблений ґаджет ми беремо до рук від 2600 до 5 тисяч разів щодня.


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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно Google Інтернет
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