Польська студія готує ще одну гру про Чорнобиль – Chernobylite: трейлер та системні вимоги

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Chernobylite: сюжет, трейлер, системні вимоги
Chernobylite: сюжет, трейлер, системні вимоги / Фото з вільних джерел

Польська студія The Farm 51 представила перший трейлер нової гри про Чорнобиль – Chernobylite. Окрім трейлера, в мережі з'явилися й офіційні системні вимоги до гри.

Сюжет. Chernobylite – науково-фантастична відеогра на виживання в жанрі хоррор. Тайтл поєднав у собі вільне дослідження світу, складні бої та нелінійний сюжет.

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За словами розробників, розвиток сюжету Chernobylite залежить від дій геймера: від рішень і зусиль з пошуку правди або уникнення її.

Спробуйте вижити і розкрити заплутані таємниці Чорнобиля у відтвореній за допомогою 3D-сканування реальній Зоні відчуження. Пам'ятайте, що присутність військових – не єдина ваша проблема,
– йдеться в описі до Chernobylite.

Відзначимо, представники студії The Farm 51 особисто їздили в Зону відчуження та відсканували там безліч об'єктів за допомогою власної технології Reality 51.

Трейлер гри Chernobylite – дивіться відео

Мінімальні системні вимоги Chernobylite

  • Операційна системаWindows 7 SP1 (64-біт)
  • ПроцесорIntel Core i5-2500K
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870
  • Оперативна пам'ять8 ГБ
  • Версія DirectX11
  • Вільне місце на жорсткому диску45 ГБ

 

Рекомендовані системні вимоги Chernobylite

  • Операційна системаWindows 7 SP1 / 8 / 10 (64-біт)
  • ПроцесорIntel Core i7 4790К
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
  • Оперативна пам'ять16 ГБ
  • Версія DirectX12
  • Вільне місце на жорсткому диску45 ГБ

 

Дата виходу. Реліз хоррора про ЧАЕС запланували на серпень 2019 року. Поки підтверджена лише PC-версія Chernobylite, щодо виходу гри на PlayStation та Xbox поки немає інформації.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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