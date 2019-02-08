Польська студія готує ще одну гру про Чорнобиль – Chernobylite: трейлер та системні вимоги

Польська студія The Farm 51 представила перший трейлер нової гри про Чорнобиль – Chernobylite. Окрім трейлера, в мережі з'явилися й офіційні системні вимоги до гри.

Сюжет. Chernobylite – науково-фантастична відеогра на виживання в жанрі хоррор. Тайтл поєднав у собі вільне дослідження світу, складні бої та нелінійний сюжет.

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За словами розробників, розвиток сюжету Chernobylite залежить від дій геймера: від рішень і зусиль з пошуку правди або уникнення її.

Спробуйте вижити і розкрити заплутані таємниці Чорнобиля у відтвореній за допомогою 3D-сканування реальній Зоні відчуження. Пам'ятайте, що присутність військових – не єдина ваша проблема,

– йдеться в описі до Chernobylite.