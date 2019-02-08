Польська студія готує ще одну гру про Чорнобиль – Chernobylite: трейлер та системні вимоги
Польська студія The Farm 51 представила перший трейлер нової гри про Чорнобиль – Chernobylite. Окрім трейлера, в мережі з'явилися й офіційні системні вимоги до гри.
Сюжет. Chernobylite – науково-фантастична відеогра на виживання в жанрі хоррор. Тайтл поєднав у собі вільне дослідження світу, складні бої та нелінійний сюжет.
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За словами розробників, розвиток сюжету Chernobylite залежить від дій геймера: від рішень і зусиль з пошуку правди або уникнення її.
Спробуйте вижити і розкрити заплутані таємниці Чорнобиля у відтвореній за допомогою 3D-сканування реальній Зоні відчуження. Пам'ятайте, що присутність військових – не єдина ваша проблема,
– йдеться в описі до Chernobylite.
Відзначимо, представники студії The Farm 51 особисто їздили в Зону відчуження та відсканували там безліч об'єктів за допомогою власної технології Reality 51.
Трейлер гри Chernobylite – дивіться відео
Мінімальні системні вимоги Chernobylite
- Операційна системаWindows 7 SP1 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i5-2500K
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску45 ГБ
Рекомендовані системні вимоги Chernobylite
- Операційна системаWindows 7 SP1 / 8 / 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i7 4790К
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- Оперативна пам'ять16 ГБ
- Версія DirectX12
- Вільне місце на жорсткому диску45 ГБ
Дата виходу. Реліз хоррора про ЧАЕС запланували на серпень 2019 року. Поки підтверджена лише PC-версія Chernobylite, щодо виходу гри на PlayStation та Xbox поки немає інформації.
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