Про що говоритимуть на eSPORTconf Ukraine 2019: нові теми та спікери

Вже цього четверга, 13 червня, пройде масштабна кіберконференція eSPORTconf Ukraine. Організатори заходу оголосили про нових ключових спікерів та теми, які обговорюватимуться.

Нові доповіді на eSPORTconf Ukraine 2019: стартаперське мислення та ІТ-продукти в кіберспорті.

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Що таке стартаперське мислення і як розробити продукт, який буде цікавий для геймерів? На ці запитання відповість спікер eSPORTconf Ukraine 2019 – Олександр Заволока.

Хто такий Олександр Заволока? Він працює у сфері кіберспорту 18 років. Грав і брав участь у змаганнях до 2004 року, потім працював кіберспортивним журналістом. Обіймав посаду головного редактора fnatic.com – ресурсу однієї з найуспішніших кіберспортивних команд у світі.



Олександр працював керівником проєктів в Epic Esports Events, де продумував і організовував перші турніри серії Epicenter – наймасштабніші кіберспортивні івенти в країнах СНД. Побував майже на сотні міжнародних змагань у всьому світі.



Засновник компанії Runtime.gg, що виробляє спортивне харчування для гравців.

У рамках конференції Олександр Заволока розповість "Про розробку продуктів для геймерів і стартаперське мислення" та поділиться тим, що допомагає йому створювати успішні проекти для різної аудиторії кіберспорту.



Олександр Заволока

Зокрема, він відповість на такі запитання: як розробити продукт із нуля, залучити інвестиції, як правильно вибудувати маркетингову стратегію й чого точно не варто робити.

На eSPORTconf Ukraine 2019 також виступить Олексій Ногін із WePlay! Esports. Він розповість про створення програмних продуктів у кіберспорті й пояснить, наскільки добре потрібно розуміти свою аудиторію.

Хта такий Олексій Ногін? Він професійний кіберспортсмен, гравець у World of Tanks, відомий під ніком Аrclit. За час своєї кар’єри отримав титул чемпіона світу й шість призових трофеїв. Зараз обіймає посаду керівника турнірної платформи WePlay! Esports.

На заході eSPORTconf Ukraine 2019 Олексій Ногін розкриє тему "Проектування продуктів для кіберспортивної аудиторії". Він розповість про те, як створюються програмні продукти в кіберспорті на прикладах із практики і відповість на запитання гостей.

Тема буде цікавою розробникам і підприємцям із кіберспортивної сфери.

Ключові спікери eSPORTconf Ukraine 2019 – дивіться відео

До спікерів конференції також приєдналися:

Андрій Яценко – співзасновник агентства Sidequest, раніше працював менеджером проектів в ESL і кіберспортивним продюсером в Na'Vi. Тема його доповіді: "Тренди інтеграції в кіберспорт. Кейси Mercedes, Gillette, DHL".



Андрій Яценко

Олег Профатило – директор зі стратегії маркетингового агентства Digital Choo, і Олександр Череватий – керівник кіберспортивного відділу Digital Choo. Тема їх виступу: "Живий кейс маркетингу бренду в киберспорті".

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Дмитро Макаров – засновник Zlodei Advertising. Виступить з темою "Ефективна реклама через лідерів думок".

Артур Єрмолаєв – президент Федерації кіберспорту України. Тема доповіді: "Популяризація кіберспорту в Україні. Кейс UESF: всеукраїнський турнір із призовим у 1 мільйон".

Захід пройде 13 червня в київському конференц-холі "ДЕПО". Щоб ознайомитися з повною програмою конференції, відвідайте офіційний сайт eSPORTconf Ukraine 2019.

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