Рейтинг гри FIFA 20 рекордно обвалився

361 Читать новость на русском
Рейтинг гри FIFA 20 рекордно обвалився
Рейтинг гри FIFA 20 рекордно обвалився / Фото з вільних джерел

Футбольний симмулятор FIFA 20 отримав чимало негативних відгуків від геймерів. Рейтинг гри від Electronic Arts на Metacritic серед консольних гравців зараз становить рекордно низькі для серії 1,2 бала, а на PC – так і зовсім ганебні 0,3 бала.

Оцінки геймерів та головні недоліки гри. В основному геймери скаржаться на баги, технічні помилки, мікротранзакції та, звичайно ж, мінімальні відмінності новинки від попередньої частини гри, повідомляє Metacritic.

Читайте також: Найдорожчий корабель у грі Star Citizen розкупили за кілька секунд: деталі

З 432 користувацьких оцінок версії для PlayStation 4 всього 30 позитивних і 11 змішаних – всі інші представляють собою чисту кристалізовану лють середньостатистичного геймера.

Трейлер гри FIFA 20 – дивіться відео

Оцінки журналістів. Як відомо, ігрові журналісти традиційно намагаються максимально згладжувати всі можливі кути. При цьому сукупна середня оцінка 44 рецензій склала 79 балів, що на 4 бали нижче, ніж у попередниці – FIFA 19. Вперше за добрий десяток років гра серії отримала оцінку нижче 80 балів.

Рейтинг головного конкурента FIFA, симулятора Pro Evolution Soccer, в цьому році вперше за довгий час виявився вищим.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Оригінальні та цікаві зачіски в школу: найкращі ідеї на кожен день
сьогодні
6003
Теги: Футбол Спорт Техно Ігри Electronic Arts
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
30 вересня 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
2681
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5565
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1327
21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
27 вересня 20:09 21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
2018
Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
27 вересня 12:03 Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
Анастасія Можаровська 5566
Новини
Більше новин
Залиште відгук