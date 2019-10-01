Рейтинг гри FIFA 20 рекордно обвалився

Футбольний симмулятор FIFA 20 отримав чимало негативних відгуків від геймерів. Рейтинг гри від Electronic Arts на Metacritic серед консольних гравців зараз становить рекордно низькі для серії 1,2 бала, а на PC – так і зовсім ганебні 0,3 бала.

Оцінки геймерів та головні недоліки гри. В основному геймери скаржаться на баги, технічні помилки, мікротранзакції та, звичайно ж, мінімальні відмінності новинки від попередньої частини гри, повідомляє Metacritic.

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З 432 користувацьких оцінок версії для PlayStation 4 всього 30 позитивних і 11 змішаних – всі інші представляють собою чисту кристалізовану лють середньостатистичного геймера.

Трейлер гри FIFA 20 – дивіться відео

Оцінки журналістів. Як відомо, ігрові журналісти традиційно намагаються максимально згладжувати всі можливі кути. При цьому сукупна середня оцінка 44 рецензій склала 79 балів, що на 4 бали нижче, ніж у попередниці – FIFA 19. Вперше за добрий десяток років гра серії отримала оцінку нижче 80 балів.

Рейтинг головного конкурента FIFA, симулятора Pro Evolution Soccer, в цьому році вперше за довгий час виявився вищим.

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