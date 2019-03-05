Російських гравців у Dota 2 не пустили до України: вони можуть пропустити міжнародний турнір

До України не змогли потрапити дев'ять кіберспортсменів з Росії. У повному складі не пропустили команду Old But Gold, усі п'ять гравців якої є громадянами Росії.

Усіх їх відібрали на київський Minor, який розпочинається вже 7 березня. Це рейтинговий турнір з Dota 2, що відбуватиметься до 10 березня у "Київ Кіберспорт Арені". Учасники змагатимуться за 300 тисяч доларів, 500 DPC-очок та місце учасника на наступному мейджорі, що відбудеться у Стокгольмі. Його організаторами є Starladder спільно з ImbaTV.

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Про те, що росіянне пустили в Україну, повідомив коментатор Віталій V1lat Волочай у своєму Telegram-каналі.

Окрім складу Old But Gold (Illidan, God, 633, Vanskor, Velheor), до України не пропустили трьох гравців іншої російської команди Gambit (Daxak, Afterlife, Immersion) та одного учасника європейського колективу OG (ILTW), який також має російський паспорт.

Також коментатор повідомив, що представники компанії Starladder намагаються вирішити цю проблему, а самі гравці зроблять ще одну спробу потрапити до України завтра.

Чому росіян не пускають до України?Громадян Росії, віком від 16 до 60 років, можуть не пускати в Україну. За поясненням Президента Петра Порошенка – "щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році". Отримати дозвіл на в'їзд можуть громадяни Росії, які мають підтвердження мети перебування в Україні, і досі не мали проблем з українським та іншим законодавством.