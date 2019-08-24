Розробили кібервзуття, щоб бігати у віртуальній реальності: відео

Австрійські розробники створили взуття, що дає змогу керувати ногами у віртуальній реальності. Пристрій має назву Cybershoes. Його одягають на ноги і він оснащений датчиками, які відстежує рухи людини і переносить їх в гру.

Як пише thenextweb.com, для керування пристроєм користувачеві потрібно сидіти на стільці, що крутиться. Стояти чи ходити в цьому взутті не можна.

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У комплект Cybershoes входить спеціальний килимок, який допомагає транслювати рух.

З чим працює? Взуття Cybershoes сумісне із технологією Steam VR, тому його можна поєднувати з шоломами віртуальної реальності від Oculus, HTC, Pimax тощо. Тож його користувачі зможуть пробігтися по Skyrim, Fallout і інших іграх, які підтримують віртуальну реальність.

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Творці також переконують, що використання такого взуття можна розцінювати як заняття спортом, тільки цей процес значно приємніший.

Ціна питання. Набір Cybershoes оцінений у 360 євро (10 тисяч гривень): у нього входить килимок і власне взуття. При цьому за версію зі стільцем доведеться заплатити від 450 (12 600 гривень) до 1170 євро (32 700 гривень).

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