"Розумна" швабра за 72 долари від Xiaomi: особливості новинки
Компанія Xiaomi анонсувала "розумну" швабру MiJia Wireless Handheld Electric Mop. Як запевняють виробники, чудо-техніка полегшить процес прибирання у квартирі чи будинку.
Новинку оснастили металевим корпусом з пластиковими вставками і ручкою, яка повертається на 180 градусів. Про це пише ресурс Gagadget.
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Що відомо. Пристрій отримав кілька режимів прибирання, спеціальний моторчик і дві щітки. Вони, за заявою компанії, працюють зі швидкістю 1000 обертів на хвилину.
За автономність швабри відповідає акумулятор на 2200 мАг. Його вистачить на 1 годину роботи пристрою. Заряджається батарея від спеціальної док-станції з двома магнітами.
Ціна і коли чекати. Швабра MiJia Wireless Handheld Electric Mop вже продається в Китаї з цінником в 72 долара США.
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