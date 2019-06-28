"Розумна" швабра за 72 долари від Xiaomi: особливості новинки

Компанія Xiaomi анонсувала "розумну" швабру MiJia Wireless Handheld Electric Mop. Як запевняють виробники, чудо-техніка полегшить процес прибирання у квартирі чи будинку.

Новинку оснастили металевим корпусом з пластиковими вставками і ручкою, яка повертається на 180 градусів. Про це пише ресурс Gagadget.

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Що відомо. Пристрій отримав кілька режимів прибирання, спеціальний моторчик і дві щітки. Вони, за заявою компанії, працюють зі швидкістю 1000 обертів на хвилину.

За автономність швабри відповідає акумулятор на 2200 мАг. Його вистачить на 1 годину роботи пристрою. Заряджається батарея від спеціальної док-станції з двома магнітами.

Ціна і коли чекати. Швабра MiJia Wireless Handheld Electric Mop вже продається в Китаї з цінником в 72 долара США.

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