11 новых астероидов нашли в базе NASA: насколько они опасны для человечества

Нидерландские ученые разработали нейронную сеть для идентификации объектов, способных представлять угрозу для человечества. С точность 99,99% она предсказывает, столкнется ли астероид с Землей. Проанализировав базу с известными космическими объектами, нейросеть выделила 11 астероидов, в которых эксперты NASA ранее не видели никакой опасности.

Все найденные объекты в диаметре более 100 метров. Этого достаточно для того, чтобы взорваться при столкновении с Землей с силой сотен атомных бомб, отмечает Futurism.

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Насколько опасны астероиды

Эксперты считают, что серьезной угрозы выделенные сетью астроиды не представляют – их шансы действительно столкнуться с Землей чрезвычайно малы, к тому же они подлетят к нашей планете не скоро, между 2131 и 2923 годами. Только перед сближением этих объектов с Землей можно будет уточнить их траекторию и сделать окончательный вывод об их опасности для планеты.

Что известно о ИИ, который обнаружил астероиды

Для тренировки нейронной сети исследователи использовали суперкомпьютер, на котором сначала смоделировали движение на своих орбитах планет Солнечной системы на десять тысяч лет вперед. Затем было проведено обратное моделирование уже известных столкновений астероидов с Землей – ученые отследили их траектории от удара о поверхность до исходной точки их орбиты. Так была составлена библиотека движения астероидов, которые уже падали на планету в прошлом.

Эта база стала учебным материалом для тренировки нейронной сети. С ее помощью она вывела закономерности в данных, общих среди астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Как испытывали алгоритм

Для того чтобы оценить, насколько хорошо этот ИИ на самом деле замечает опасные астероиды, разработчики испытали его на базе объектов, известных NASA с 2000 года. Нейронная сеть оказалась на 99,99% точна в определении того, представляет ли небесное тело угрозу Земле или нет.

Это означает, что в дальнейшем сеть сможет самостоятельно анализировать новые данные, которые поступают и сигнализировать специалистам в случае обнаружения опасных космических объектов.

Защита планеты от угрозы из космоса

Чтобы понять, что делать с потенциально опасным астероидом, ESA и NASA намерены попытаться изменить курс астероида Дидим, который не представляет угрозы для человечества. Для этого к объекту отправят два аппарата, которые врежутся в спутник Дидима на скорости 21 436 км/ч и зафиксируют последствия.

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