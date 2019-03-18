5G и искусственный интеллект: как компания Huawei меняет мир технологий

Смартфон будущего. За день до начала международного мобильного конгресса в Барселоне технологический гигант Huawei представил новую уникальную разработку – первый 5G смартфон с гибким экраном.

Самый быстрый 5G-гаджет в мире получил все лучшее – революционный чипсет, 2 батареи, сверхмощный процессор и камеры, а также гибкую OLED-панель, благодаря которой смартфон превращается в планшет.

Презентацию Huawei весь мир ждал с особым интересом, ведь за два дня до того уже был представлен вариант гибкого телефона от другого производителя. Впрочем, как отметили эксперты, гаджет компании Huawei затмил конкурента большей технологичностью и привлекательным дизайном. В разложенном виде – это тонкий 8 дюймовый планшет.

Его экран можно использовать одновременно для нескольких задач. Поэтому, создается впечатление использования стационарного ПК. Благодаря механическому шарниру Falcon Wing Mechanical Hinge гибкий OLED-дисплей сворачивается в смартфон с двумя экранами.

Huawei всегда оснащал свои флагманские телефоны мощными камерами. А здесь благодаря складной конструкции Huawei Mate X система камер одновременно является и основной и фронтальной, так что фото– и видеосъемка еще более впечатляющая.

Ну и главное преимущество, которое пока не имеет аналогов – это самый быстрый в мире 5G-чипсет Balong 5000. Гаджет оснащен аккумулятором с емкостью 4500 мА в час, который поддерживает SuperCharge, обеспечивает высокую производительность смартфона.

В компании уже заявили, что имеют все предпосылки стать лидером эпохи пятого поколения мобильных сетей благодаря разработке и внедрению новейших технологий в сфере производства и коммуникаций. Тони Ронг, директор по маркетингу Центрально региона Huawei Consumer BG:

Мы долго работали над созданием складного телефона – с 2015 года. А, например, над технологией 5G – с 2009-го. Почти половина наших сотрудников – инженеры. Это значительные инвестиции, и результат, как видите, хороший. Мы создали первый 5G гибкий смартфон – с высоким качеством связи. Это новый стандарт. Файл размером в 1 гигабайт можно загрузить за 3 секунды.

5G в мире и в Украине

По словам представителей компании, появление скоростного телефона, который складывается – новый тренд, которого ждали все. Ведь для многих ныне смартфон – многозадачный гаджет, в котором можно не только пользоваться почтой или редактировать тексты, но и вообще – работать удаленно.

Первыми, уже во второй половине года, 5G смартфоны появятся на рынке Великобритании, Германии, Скандинавских стран, Южной Кореи и Китая. Эксперты прогнозируют, что полноценное развертывание пятого поколения мобильных сетей состоится в 2020 году. А вот когда в Украине можно будет испытать качество связи 5G – пока предсказать сложно.

Кевин Чжоу, директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине:

Для того, чтобы заработала сеть 5G, операторы сначала должны получить разрешение и лицензию. Мы, компания Huawei, в свою очередь готовы построить 5G-сеть. Для этого есть все возможности и готово технологическое оборудование.

Не исключено, что масштабное развертывание 5G сетей в Европе ускорит их приход и в Украину.

Как искусственный интеллект меняет мир вещей

Между тем, технологии уже творят наше будущее. Искусственным интеллектом наделяют все больше вещей. И совсем скоро он будет управлять промышленными роботами, беспилотными авто, умными объектами инфраструктуры, а также помогать ученым, операторам связи, служащим национальной обороны и правоохранителям.

Беспроводные системы пятого поколения будут обеспечивать быструю передачу гигантских объемов данных, необходимых для синхронной работы огромного количества устройств в режиме онлайн.

Александр Сербин, директор по развитию бизнеса Huawei в Украине:

Сети становятся все более сложными, устройства – умнее. Для того, чтобы создать цифрового помощника, мы добавляем туда элементы искусственного интеллекта. Он бывает разным. Большинство элементов искусственного интеллекта – узкоспециализированные в тех моментах, где человек справляется хуже машины. Искусственный интеллект ни в коем случае не является заменителем человека. Он – помощник в выполнении ее задач.

К примеру, смартфоны Huawei оснащены чипсетами, улучшающими качество фото. Искусственный интеллект автоматически распознает объекты (например, море человека) и применяет лучшие настройки камеры именно для их снимков.

Или голосовые домашние помощники, которые могут управлять освещением в доме, запускать работу приборов, включать музыку, настраивать будильник и тому подобное. В компании есть платформы, способные, даже научить систему анализировать рентгеновские снимки и находить перелом.

Скорость принятия решения будет не 5 минут, а 15 секунд, и машина будет анализировать эти снимки постоянно – один за другим. Более того, точность в определении диагноза будет выше, чем на консилиуме из 10 врачей,

– говорит Александр Сербин, директор по развитию бизнеса Huawei в Украине.

Искусственный интеллект можно применить в любой сфере: в управлении транспортной инфраструктурой городов, системами жизнеобеспечения, коммуникациями и даже в аграрной отрасли (через анализ почв и климатических условий).

Безопасность персональных данных в эпоху 5G

Сейчас технологический гигант Huawei активно занимается разработкой и внедрением 5G по всему миру. Безопасностью передачи персональных данных будут заниматься специальные центры.

В ближайшее время мы откроем центр кибербезопасности в Брюсселе. Задача таких центров – более тесное сотрудничество с государственными органами и мобильными операторами для предоставления им информации о том, что происходит в сетях, как организовать процесс безопасности,

– подчеркнул Александр Сербин.

По сравнению с сетями 4G, стандарты безопасности 5G значительно строже. К примеру, информация, поступающая из сигнала телефона, будет проходить несколько уровней защиты – начиная со сложной системы шифрования с первой секунды.

Кевин Чжоу, директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине:

Например, в Украине очень строгие требования безопасности. А вот в США и Великобритании запросы мобильных операторов для проведения лабораторных тестов даже выше, чем госорганов. Поскольку мы уделяем большое внимание информационной безопасности наших продуктов, и перед тем как выйти на рынок любой страны мы проходим все необходимые проверки и получаем лицензии.

Первый успешный тестовый 5G-звонок с участием Huawei и ведущего европейского мобильного оператора состоялся 25 февраля в Барселоне. По прогнозам экспертов, масштабное внедрение сетей пятого поколения в мире произойдет за 5 лет.