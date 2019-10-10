Абсолютное безумие: нобелевский лауреат раскритиковал идею колонизации планет

Астрофизик Майкл Мейор, получивший Нобелевскую премию по физике, считает, что план человечества по колонизации других планет терпит крах. Он считает такие планы "абсолютным безумием".

Как передает phys.org, Мейор говорил про экзопланеты, которые являются объектом его исследования. Он считает, что человечество не сможет туда мигрировать.

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Ученый объяснил, что какие-либо планеты за пределами Солнечной системы расположены слишком далеко от Земли, чтобы человек долетел туда.

"Мы говорим о сотнях миллионов дней, используя те средства, которые у нас есть сегодня. Мы должны заботиться о нашей планете, она очень красивая и по-прежнему абсолютно пригодна для жизни", – подчеркивает ученый.

Что известно о Майкле Мейоре?

Он был первым ученым, который обнаружил планету вне Солнечной системы в 1995. После этого ученые обнаружили более 4000 экзопланет. В этом году его вместе с учеными Джеймсом Пиблсом и Дидье Келом наградили Нобелевской премией по физике.

Что такое экзопланета?

Это планета, размещенная за пределами Солнечной системы. Она дрейфует в космическом пространстве или вращается вокруг какой-то звезды, как Солнце. По состоянию на 2019 год были зарегистрировані и подтверждені 4107 экзопланеты в 3057 системах, в 667 из которых больше одной планеты.



Такие планеты особенно интересуют наших ученых, ведь потенциально на них может существовать жизнь, или же они могут быть пригодными для жизни человека.

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