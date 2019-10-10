Абсолютное безумие: нобелевский лауреат раскритиковал идею колонизации планет

23 Читати новину українською
Астрофизик Майкл Мейор
Астрофизик Майкл Мейор / eso.org

Астрофизик Майкл Мейор, получивший Нобелевскую премию по физике, считает, что план человечества по колонизации других планет терпит крах. Он считает такие планы "абсолютным безумием".

Как передает phys.org, Мейор говорил про экзопланеты, которые являются объектом его исследования. Он считает, что человечество не сможет туда мигрировать.

 Интересно: На спутнике Сатурна обнаружили органику: что это означает

Ученый объяснил, что какие-либо планеты за пределами Солнечной системы расположены слишком далеко от Земли, чтобы человек долетел туда.

"Мы говорим о сотнях миллионов дней, используя те средства, которые у нас есть сегодня. Мы должны заботиться о нашей планете, она очень красивая и по-прежнему абсолютно пригодна для жизни", – подчеркивает ученый.

Что известно о Майкле Мейоре?
Он был первым ученым, который обнаружил планету вне Солнечной системы в 1995. После этого ученые обнаружили более 4000 экзопланет. В этом году его вместе с учеными Джеймсом Пиблсом и Дидье Келом наградили Нобелевской премией по физике.

Что такое экзопланета?
Это планета, размещенная за пределами Солнечной системы. Она дрейфует в космическом пространстве или вращается вокруг какой-то звезды, как Солнце. По состоянию на 2019 год были зарегистрировані и подтверждені 4107 экзопланеты в 3057 системах, в 667 из которых больше одной планеты.

Такие планеты особенно интересуют наших ученых, ведь потенциально на них может существовать жизнь, или же они могут быть пригодными для жизни человека.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Зеленский не допускает автономии Донбасса
сегодня
1180
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Нобелевская премия Техно Новости Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
сегодня 21:08 Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 607
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
сегодня 18:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 2241
Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
сегодня 09:03 Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
Михайло Года 741
История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
9 октября 21:43 История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
Анастасія Можаровська 450
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
9 октября 20:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 3405
Новости
Больше новостей
Залиште відгук