Альянсы Wi-Fi и SD прекратили сотрудничество с Huawei: как это повлияет на пользователей

Компания Huawei остается в центры торговой между США и Китаем. Вслед за Google, ARM, Intel, Qualcomm и Broadcom сотрудничество с китайским вендором приостановили компании Wi-Fi Alliance и SD Association.

Как сообщает СNET, из-за такого решения компаний новые смартфоны Huawei могут потерять ряд очень важных функций.

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Что известно о скандале с Huawei?

17 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования китайской компании Huawei на территории страны. Производителя обвиняют в шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования.



Китайского вендора внесли в "черный список" США и запретили деятельность на территории страны. После такого решения правительства ведущие американские технологические компании начали объявлять о приостановке сотрудничества с компанией из Поднебесной.

Кто еще разорвал деловые отношения с Huawei? Первой о разрыве деловых отношений объявила Google. Разработчик операционной системы Android, на базе которой работают смартфоны Huawei, больше не будет поставлять производителю операционку и ограничит доступ к фирменных приложений. Однако, это решение не касается смартфонов, которые уже находятся в обращении.

Также о прекращении сотрудничества с Huawei объявили производители процессоров: ARM, Intel и Qualcomm. В то же время тайваньская компания TSMC – один из крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции на мировом рынке – заверила, что продолжит сотрудничество с китайским вендором.

Далее в сети начали появляться слухи, что компания Microsoft прекратит поддержку ноутбуков производства Huawei, которые работают на базе операционной системы Windows. Хотя официально редмондцы эту информацию не подтвердили, Microsoft прекратила продажи ноутбука Huawei MateBook X Pro в своем онлайн-магазине и удалила Huawei из списка партнеров.



Huawei активно работала над разработкой и внедрением технологии 5G

Отстранение от разработки технологии 5G. Также правительство США призвало европейские страны отстранить Huawei от внедрения технологии 5G. Заметим, именно компания из Поднебесной сделала немалый вклад в развитие сетей пятого поколения. По заявлениям представителей компании, у Huawei больше патентов, связанных с 5G, чем у всех американских компаний вместе взятых. Компании принадлежит более 16 000 патентов в отрасли 5G и Huawei занимает первое место в соответствующем рейтинге с долей 20%. На все компании в США, которые имеют патенты 5G, приходится 15% в данном рейтинге.

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Расторжение сотрудничества с SD Association. Первой из Huawei разорвала связь некоммерческая организация SD Association, устанавливающая стандарты карт памяти. Китайская компания уже была исключена из списка партнеров.

Также в корпорации официально подтвердили, что прекратили сотрудничество с Huawei из-за недавнего приказа Министерства торговли США. Это означает, что Huawei больше не сможет официально производить и продавать устройства с поддержкой SD-карт, которые используют стандарты SD Association.

Реакция компании Huawei

Это никак не повлияет на использование SD-карт в смартфонах Huawei. Потребители могут продолжать покупать и использовать эти продукты [карты памяти],

– говорится в сообщении.

Альтернатива SD-картам. Впрочем, компания уже некоторое время предлагает в флагманских моделях использовать карты памяти собственного стандарта NanoMemory. Они намного меньше традиционных microSD-карт и по размерам напоминают SIM-карты формата nano. Правда, найти в продаже такие накопители крайне сложно.



Huawei имеет собственные карты-памяти

Прекращение сотрудничества с Wi-Fi Alliance. Компания Huawei также была временно исключена из альянса Wi-Fi. В него входят крупнейшие производители, участвующие в совместном развитии стандарта беспроводной передачи данных. Huawei может и дальше использовать Wi-Fi в своих устройствах, но она отстранена от непосредственного участия в улучшении этой технологии.

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Разработка собственной операционной системы. Еще одна новость относительно Huawei поступила из Китая. У себя на родине компания зарегистрировала новую торговую марку HongMeng. По имеющейся информации, именно так будет называться собственная операционная система Huawei, призванная заменить Android и Windows. Если отношения между США и Китаем не наладятся, она может выйти уже в конце этого года.

СКАНДАЛ С HUAWEI: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

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