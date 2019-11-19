Apple готовит загадочную презентацию: что известно о событии

Корпорация Apple готовит еще одну осеннюю презентацию. Компания уже объявила об этом событии и начала рассылать приглашения на мероприятие, о котором никто не подозревал.

Журналисты, получившие приглашение, начали делиться деталями о событии на своих страницах в соцсетях.

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Что известно о загадочном событии

Один из приглашенных журналистов Ланс Уланов (Lance Ulanoff) поделился деталями о презентации. По его данным, событие состоится 2 декабря в Нью-Йорке (старт в 22:00 по киевскому времени).

Как можно увидеть постере, будущая презентация будет посвящена играм и приложениям 2019 года. Вероятно, Apple поделится итогами года. А также планами по освоению рынка мобильных игр в 2020 году.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

Игры Apple

Во время презентации 20 сентября компания представила свой фирменный игровой сервис Apple Arcade. С сентября 2019 года сервис можно активировать в приложении App Store.

Как отметил производитель, все игры для пользователей iPhone эксклюзивные. К концу осени в библиотеке сервиса должно быть около 100 игр.

В Украине месячная подписка стоит 4,99 долларов/месяц (это 125 гривен по нынешнему курсу). При этом первый месяц пользования сервисом – бесплатный.

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