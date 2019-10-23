К Земле летит потенциально опасный астероид

Астероид 1998 HL1 приблизится к Земле на минимальное расстояние. Это случится 25 октября. Его диаметр составляет 440 до 990 метров, поэтому его относят к классу потенциально опасного.

Стоит ли волноваться? Как пишет cnet.com, ссылаясь на комментарии экспертов, угрозы столкновения нет. Минимальное расстояние этого астероида к орбите Земли тогда составит 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

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Скорость астероида составляет 11,2 км /сек. В следующий раз 1998 HL1 сблизится с Землей в 2 051 году. Но и в этом случае шанс столкновения с Землей минимальный.

Когда пролетит? На минимальное расстояние 1998 HL1 сблизится с Землей 25 октября в 20:00 по киевскому времени. За астероидом можно будет следить онлайн по ссылке virtualtelescope.eu.

Кстати, NASA подписало контракт с частной ракетостроительной компанией SpaceX по запуску космического аппарата DART. Это устройство должно уничтожать потенциально опасные для Земли астероиды. В октябре 2022 года аппарат DART столкнется с 170-метровым астероидом на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли.

Что такое астероид?Это твердое небесное тело, диаметр которого не превышает 1000 км, и движется по орбите в Солнечной системе. Сейчас насчитывают более 575 тысяч астероидов, а их общая масса составляет менее одного процента массы Земли.

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