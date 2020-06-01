Ученые считают, что Большой взрыв произошел около 14 миллиардов лет назад, а первые галактики начали формироваться через 400 миллионов лет. Недавно была обнаружена одна из старейших и редких галактик, которая существовала 11 миллиардов лет назад. Ее свет до сих пор доходит до нас.

Найденная астрономами галактика крайне редкого типа. Подобный объект люди зафиксировали впервые за всю историю исследования космоса, сообщает Phys.org.

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Подробнее об обнаруженном объекте

Галактика R5519 расположена на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Солнечной системы и относится к сверхредкому классу "космических огненных колец". По словам астрономов, это первый подобный объект, обнаруженный человеком. Особенность R5519 заключается в том, что более 11 миллиардов лет назад она поглотила другую галактику, после чего получила такую ​​необычную структуру.

Видео демонстрирует процесс формирования подобных галактик

Диаметр дыры в центре этой галактики в два миллиарда раз больше, чем расстоянием между Землей и Солнцем. Для сравнения, она в три миллиона раз больше, чем диаметр сверхмассивной черной дыры в галактике "Мессье-87", фото которой было опубликовано в прошлом году. Благодаря такой необычной форме, звезды внутри R5519 вращаются в 50 раз быстрее, чем в галактике "Млечный путь".

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Почему галактика настолько особая

По словам исследователей, существование такого объекта противоречит действующим теориям, поскольку образование кольцевых галактик требует наличия тонкого диска в "галактике-жертве" до того, как столкновение произойдет. Для сравнения, тонкий диск Млечного пути образовался 9 миллиардов лет назад.

Новое открытие свидетельствует о том, что формирование дисков в спиральных галактиках происходило гораздо раньше, чем считалось.