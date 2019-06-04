Астрономы открыли более тысячи "суперярких" звезд

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Астрономы открыли более тысячи "суперярких" звезд
Астрономы открыли более тысячи "суперярких" звезд / YouTube

Группе ученых удалось открыть 1824 кандидата в суперновые различных типов за 10 месяцев наблюдений. Это позволяет сделать новые открытия в наблюдательной космологии и лучше понять процессы, приводящие к вспышкам сверхновых.

Как сообщается в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan, группа астрономов из Японии, Тайваня и США опубликовала результаты пятилетней программы HSC-SSP (HSC Subaru Strategic survey Program), проводимой на 8,2-метровом телескопе "Субару".

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Телескоп оснащен 870-мегапиксельной цифровой камерой Hyper Suprime-Cam с широким полем зрения. Наблюдения проводились с ноября 2016 года по апрель 2017 года, для работы был выбран участок неба, который раньше использовали для осмотра COSMOS. В дальнейшем проводились спектроскопические исследования новооткрытых объектов с помощью ряда наземных телескопов.

Фото ймовірних кандидатів в супернові
Фото вероятных кандидатов в суперновые

Итогом работы стало выявление 1824 кандидатов в сверхновые за десять месяцев наблюдений.

Что такое сверхновая или суперновая? Это звезда, которая внезапно увеличивает свою светимость в миллиарды раз, а иногда и больше. В максимуме вспышки сверхновая излучает столько же света, сколько его излучают миллиарды звезд вместе. Это самые яркие из известных звезд, их светимость сопоставима с яркостью целой галактики, а иногда даже превышает ее.

Для сравнения, телескопу Hubble потребовалось около десяти лет, чтобы обнаружить пятьдесят вспышек сверхновых, свет от которых шел к Земле более 8 миллиардов лет.

Проведенный обзор стал одной из самых глубоких наблюдательных программ большого участка неба, проведенных сегодня, и дает возможность изучать не только сверхновые типа Ia и SLSN, но и типа II, переменные звезды и активные галактические ядра.

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Теги: Техно Новости Техно Космос
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