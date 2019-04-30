"Бюджетный" iPhone Xr 2 получит ключевые особенности топовых смартфонов Apple

16 Читати новину українською
Что известно о бюджетном iPhone Xr 2
Что известно о бюджетном iPhone Xr 2 / Dbrand

Китайские поставщики электронных компонентов намекнули на появление в iPhone Xr 2 двойной основной камеры. Отметим, такую особенность в последние годы получали топовые смартфоны компании – iPhone X, iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Особенности. Как сообщает 4PDA, с истоков известно, что новые iPhone XI и iPhone XI Max получат по три тыльных сенсора, а в бюджетные решения перейдут камеры предыдущих поколений.

Читайте также: Рейтинг продаж iPhone: какой смартфон продавали активнее всего

По имеющейся информации, iPhone Xr 2 получит телеобъектив с двукратным оптическим зумом. Источники также прогнозируют улучшение фронтальной камеры: ее разрешение составит 12 мегапикселей.

iPhone Xr 2
iPhone Xr 2 получит функцию обратной зарядки

Другие характеристики. Кроме того, новинка получит 6,1-дюймовый LCD-экран, аккумулятор на 3089 мАч и зарядное устройство мощностью 18 Вт. Вся линейка iPhone (2019) получит функцию обратной зарядки для совместимых гаджетов – например, беспроводных наушников AirPods.

Цены. Ожидаемая стоимость iPhone Xr 2 – 749 долларов (около 20 тысяч гривен), iPhone XI и iPhone XI Max будут стоить 999 долларов (около 27 тысяч гривен) и 1099 долларов (около 29 тысяч гривен) соответственно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Прогноз погоды на 30 апреля: дожди и холодный воздух накроют Украину
сегодня
1734
Теги: iPhone Apple Цены Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
29 апреля 22:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 1707
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
29 апреля 14:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
5526
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
28 апреля 21:32 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
285
5 самых "зеленых" технологических компаний мира
27 апреля 22:02 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
308
Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
24 апреля 14:09 Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
1024
Новости
Больше новостей
Залиште відгук