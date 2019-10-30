Большая популярность iPhone 11 может сыграть с пользователями злую шутку

Преемник iPhone Xr – iPhone 11, вероятно, будет не менее популярным. Эксперты уже прогнозируют очень положительные результаты продаж смартфона. Однако, это может иметь и негативные последствия.

Как пишет издание Feng, эксперты прогнозируют, что этот смартфон повторит достижение предшественника и станет самым продаваемым смартфоном первой половины 2020 года.

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В чем опасность? Однако популярность iPhone 11 может сыграть злую шутку с его преемником, который Apple должен выпустить в 2020 году. Скорее всего, компания дальше будет использовать экраны IPS для iPhone 12. Ведь это дешевле. И выглядит вполне логично.

Но не для пользователей, которые хотят получить OLED дисплей. Ведь китайские производители предлагают смартфоны с OLED-дисплеем за более доступную цену.

Кстати, iPhone Xr, который компания представила еще в прошлом году, сейчас является самым популярным iPhone в мире. Большое преимущество этой модели – это самый бюджетный из всей тройки iPhone 2018. Еще одна интересная фишка этого смартфона – разнообразие цветов. Кроме классического черного и белого, его можно приобрести в голубом, коралловом, красном и желтом цветах.

В Украине iPhone Xr можно купить за 20 тысяч гривен. При этом iPhone 11 сейчас стоит 25 тысяч гривен.