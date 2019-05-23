Джефф Безос – не самый богатый человек планеты

Ученые, занимающиеся переводом стоимости денег в различные периоды истории, считают, что Джефф Безос находится далеко позади самых богатых людей в истории. Заметим, основатель Amazon пока считается самым богатым человеком планеты, а его состояние составляет 117 миллиардов долларов.

Кто на самом деле самый богатый человек планеты? Как сообщает издание Bloomberg, группа ученых из университетов США, Великобритании, Испании и Австралии подсчитали, что Джон Рокфеллер в 1937 году имел состояние в 1,5 миллиарда долларов, что с учетом инфляции теперь это бы составило 26 миллиардов долларов.

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Однако по методике ученых, нужно также оценить процент состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнить эту цифру с нынешней ситуацией. Получается, что нефтяной магнат был почти в три раза богаче Джеффа Безоса и его состояние составляло 331 миллиард долларов.

Кто еще имел большие доходы, чем Джефф Безос? Опережают нынешнего самого богатого человека планеты также сталелитейный магнат начала XX века Эндрю Карнеги (321 миллиард долларов), железнодорожный магнат конца XIX века Корнелиус Вандербильт (238 миллиардов долларов).

А также римский консул Марк Красс, который подавил восстание Спартака (210 миллиардов долларов), и двоюродный брат английского короля Вильгельма Завоевателя, который жил в XI веке и владел землями на общую сумму 203 миллиарда долларов.

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