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Facebook начнет удалять дипфейки

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Facebook будет бороться против дипфейков / Фото из открытых источников

Соцсеть Facebook будет удалять дипфейки и манипулятивные видео. Под запрет попадет контент, созданный с помощью искусственного интеллекта или машинного обучения, который может менять лица и голоса людей.

Кроме того, видео также будут удалять, если выяснится, что оно изменено неочевидным для среднестатистического пользователя способом, из-за чего тот может подумать, что человек сказал слова, которых на самом деле не говорил. Об этом сообщили в блоге разработчиков Facebook.

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Для чего это

Эти меры станут подготовкой соцсети к предстоящим выборам президента США, которые пройдут осенью 2020 года. В то же время в компании подчеркнули, что не станут удалять контент, если он является пародией или сатирой. Проверкой контента займутся 50 независимых компаний, они смогут распознать более чем 40 языков.

Facebook будет защищать выборы в США

Еще в октябре прошлого года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сможет защитить США от вмешательства в выборы. Он добавил, что компания уже предотвратила попытки повлиять на выборы в других странах, таких как Германия, Франция, Мексика, Бразилия и Индия.

По словам главы компании Россия, Иран и Китай собираются вмешаться в предстоящие выборы президента США в 2020 году. Он отметил, что эти страны "используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы".

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Интернет Техно Facebook
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