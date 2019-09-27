Федоров презентовал Министерство цифровой трансформации: каковы его задачи и цель

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал возглавляемое им ведомство. В частности, чиновник объяснил, чем будет заниматься новосозданный орган, и обнародовал его задачи. Также Федоров презентовал свою команду.

Государство в смартфоне: что это такое

Главной целью вновь созданного Министерства цифровой трансформации является воплощение программы "Государство в смартфоне". Как пояснил Федоров, это когда большое количество украинцев имеет смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и т. д., имеет доступ к интернету, понимает, как пользоваться этими устройствами и одновременно они не замечают государство. Поскольку государство превращается в удобный и понятный сервис, как к примеру Uber, Airbnb, Booking.com. То есть, если ты хочешь воспользоваться какой-то услугой, ты без труда это можешь сделать, достав смартфон и не чувствуя себя несчастным. По убеждению Федорова, сегодня украинцы, когда сталкиваются с государственными структурами, собственно чувствуют себя несчастными.

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Государство в смартфоне: какие проблемы сегодня существуют в Украине

Федоров рассказал, что его команда провела большое исследование, опросив 90 тысяч человек.

"Мы хотели выяснить, как люди в Украине понимают понятие "Государство в смартфоне". И сегодня украинцы воспринимают государство, как систему, что не может предоставлять качественный сервис. Идя на контакт с государством, люди чувствуют себя униженными, тратят свое время и с большими проблемами получают от него то, что хотят. Сегодня главная ассоциация такого взаимодействия – стресс", – говорит Федоров.

Чтобы решить эту проблему, новосозданное министерство хочет создать самое удобное государство в мире.

Еще одна проблема – украинцы не понимают, как воспользоваться услугой, есть много разных сайтов, и они принадлежат разным министерствам. Кроме того, сегодня много таких сайтов не работают должным образом – как минимум, невозможно там даже зарегистрироваться, там большинство информации является сложной и непонятной для простых людей.

Министр подчеркивает, что решит эту проблему единый портал, то есть, чтобы все услуги были в одном месте – на одном сайте или в одном приложении. Итак, если человек хочет воспользоваться какой-то услугой от государства, он теперь не будет затрудняться, какое из министерств его предоставляет.

Третье – проблема идентификации: сегодня украинцам сложно не только получить электронную цифровую подпись, а и воспользоваться ею. Для решения этого, вновь созданное министерство цифровой трансформации будет заниматься внедрением таких простых способов идентификации как карты с цифровой подписью, Mobile ID и Smart ID. Как следствие, украинцы получат возможность подписать любой документ прямо со смартфона и в то же время никуда не нужно будет идти.

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