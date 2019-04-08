Фото дня: ASUS готовит новый смартфон с оригинальным слайдером

Компания ASUS работает над созданием нового смартфона линейки Zenfone. Как недавно стало известно, новинка получит выдвижную камеру, а также выдвижной динамик.

Рендерные фото этой новинки опубликовал популярный инсайдер Эван Бласс.

Внимание привлекает конструкция слайдера: переднюю панель с дисплеем можно передвигать вверх или вниз.

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Сдвигая дисплей вниз, пользователь получает доступ к широкоугольной фронтальной камере (120 градусов). А если сдвинуть панель вверх, появляется динамик от Harman Kardon.

Такого слайдера мы еще не видели

Также в сети можно увидеть другие рендеры нового смартфона. На них модель имеет такую же конструкцию. Но в этом прототипе показана двойная фронтальная камера. А вместо динамика расположены элементы управления.

В сети распространяют также другие прототипы

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