Google запустила переводчик, который говорит голосом пользователя

Компания Google запустила новый переводчик Translatotron. Это первый в мире переводчик, который умеет воспроизводить голос пользователя, сохраняя особенности голоса говорящего.

Как сказано в блоге компании, этого удалось достичь благодаря новой технологии перевода.

Как это удалось сделать. Классический переводчик преобразует речь в текст, а затем преобразует текст снова в язык. Это приводит к конфузам и ошибкам. При этом Translatotron эти промежуточные шаги пропускает.

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Новинка переводит язык пользователя непосредственно на другой язык.

Как переводит Translatotron можете посмотреть по ссылке.

Но в компании отмечают, что это решение не является конечным вариантом. Они надеются, что эта работа станет некой отправной точкой для будущих исследований систем сквозного перевода речи.

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