Hyundai показала машину на солнечных панелях

Компания Hyundai показала свой первый автомобиль на солнечных батареях. Как обещают разработчики, солнечные панели будут заряжать до 60% емкости аккумулятора в день.

Как пишет Engadget, Hyundai Sonata Hybrid стал первым гибридным автомобилем компании, крыша которого оснащена солнечными батареями. Правда, это будет дополнительным источником питания аккумулятора.

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Солнечные панели будут заряжать от 30% до 60% емкости аккумулятора в день – это шесть часов ежедневной зарядки. В идеале батареи должны добавить 1300 км в год дополнительного проезда.



Hyundai Sonata Hybrid

В компании надеются, что эта технология сможет повысить эффективность использования топлива и сократить вредные выбросы в воздух:

"Мы стремимся к дальнейшему расширению применения этой технологии за пределы экологической линейки автомобилей, вплоть до машин с двигателем внутреннего сгорания", – заявил старший вице-президент Hyundai Хой Вонг Ян.

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