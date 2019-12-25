iPhone XR стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году

Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.

Таких показателей удалось достичь благодаря снижению стоимости после выхода следующего поколения iPhone. Около четверти продаж смартфонов Apple в третьем квартале приходится именно на iPhone XR. iPhone 11 занял пятое место по продажам согласно исследованиям.

Не пропустите: Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года

Компания также представила Топ-10 самых продаваемых смартфонов за третий квартал 2019 года:

iPhone XR – 3% Samsung Galaxy A10 – 2,6% Samsung Galaxy A50 – 1,9% Оppо А9 – 1,6% iPhone 11 – 1,6% Oppo A5s – 1,5% Samsung Galaxy A20 – 1,4% Оppо А5 – 1,3% Xiaomi Redmi 7A – 1,2% Huawei P30 – 1,1%



Объем продаж десятку лидеров топа

Удивительно, но в десятке лидеров три смартфона бюджетной линейки Samsung A, бренда Oppo и всего одно устройство Xiaomi. Успех Redmi 7A обеспечен высокими продажами в Индии.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно