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iPhone XR стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году

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Смартфон Apple стал лидером продаж на рынке / pocket-lint

Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.

Таких показателей удалось достичь благодаря снижению стоимости после выхода следующего поколения iPhone. Около четверти продаж смартфонов Apple в третьем квартале приходится именно на iPhone XR. iPhone 11 занял пятое место по продажам согласно исследованиям.

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Компания также представила Топ-10 самых продаваемых смартфонов за третий квартал 2019 года:

  1. iPhone XR – 3%
  2. Samsung Galaxy A10 – 2,6%
  3. Samsung Galaxy A50 – 1,9%
  4. Оppо А9 – 1,6%
  5. iPhone 11 – 1,6%
  6. Oppo A5s – 1,5%
  7. Samsung Galaxy A20 – 1,4%
  8. Оppо А5 – 1,3%
  9. Xiaomi Redmi 7A – 1,2%
  10. Huawei P30 – 1,1%


Объем продаж десятку лидеров топа

Удивительно, но в десятке лидеров три смартфона бюджетной линейки Samsung A, бренда Oppo и всего одно устройство Xiaomi. Успех Redmi 7A обеспечен высокими продажами в Индии.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно iPhone Xr iPhone Apple Новости Техно Смартфоны
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