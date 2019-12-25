iPhone XR стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году
Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.
Таких показателей удалось достичь благодаря снижению стоимости после выхода следующего поколения iPhone. Около четверти продаж смартфонов Apple в третьем квартале приходится именно на iPhone XR. iPhone 11 занял пятое место по продажам согласно исследованиям.
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Компания также представила Топ-10 самых продаваемых смартфонов за третий квартал 2019 года:
- iPhone XR – 3%
- Samsung Galaxy A10 – 2,6%
- Samsung Galaxy A50 – 1,9%
- Оppо А9 – 1,6%
- iPhone 11 – 1,6%
- Oppo A5s – 1,5%
- Samsung Galaxy A20 – 1,4%
- Оppо А5 – 1,3%
- Xiaomi Redmi 7A – 1,2%
- Huawei P30 – 1,1%
Объем продаж десятку лидеров топа
Удивительно, но в десятке лидеров три смартфона бюджетной линейки Samsung A, бренда Oppo и всего одно устройство Xiaomi. Успех Redmi 7A обеспечен высокими продажами в Индии.
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