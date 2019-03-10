Как снимает камера Xiaomi Redmi Note 7 Pro: реальные снимки

Недавно представленный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro отличается от базовой модификации мощным процессором и новым сенсором для камеры Sony IMX586 с реальной разрешением 48 Мп. Теперь в сети опубликовали реальные снимки, сделанные новым смартфоном.

Ручные настройки и 48-мегапиксельные фото. Как сообщает 4PDA, по умолчанию Redmi Note 7 Pro делает снимки с разрешением 12 Мп, а чтобы активировать 48 Мп необходимо перейти в ручные настройки.

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При съемке с таким разрешением детализация несколько возрастает, а сами фото 8000 х 6000 пикселей занимают около 12-14 МБ. Также смартфон поддерживает функции искусственного интеллекта, но результат не всегда лучше автоматических настроек.



Макросъемка

Портретный режим. Портретный режим на основную двойную камеру достаточно точно отделяет главный объект от фона даже в сложных условиях. Фронтальная камера также поддерживает портретный режим, но качество снимков и "вырезание" объекта заметно хуже.



Снимок на фронтальную камеру



Снимок на фронтальную камеру в портретном режиме

Ночной режим. Ночной режим на Redmi Note 7 Pro улучшает качество снимков при недостатке освещения. Фото становятся более резкими, яркими, исчезают засветки.



Плохое освещение



Ночной режим

Как снимает камера Xiaomi Redmi Note 7 Pro – смотрите видео

Больше снимков в оригинальном качестве доступны по ссылке.

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