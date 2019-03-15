Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 9 Pie: список

Глава подразделения программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань раскрыл ближайшие планы компании по обновлению смартфонов до Android 9.0 Pie. Скоро выйдет новая версия операционной системы для 10 моделей, включая устройства 2017 года выпуска, в частности Redmi Note 5.

Как сообщает 4PDA, сейчас в Xiaomi тестируют Android Pie на Mi 9 Transparent Edition, Mi6X и Redmi 6 Pro.

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Обновление для всех перечисленных моделей должно выйти во втором квартале этого года. Тогда же апдейт должны получить Mi6, Mi Note 3, Mi Mix 2, обычный Mi 9, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5 и Redmi S2.

Какие смартфоны обновят до Android 9 Pie

Помимо планов по обновлению до Android Pie, генеральный менеджер Xiaomi Internet Ли Вэйсин объявил, что не позднее апреля многие смартфоны компании получат игровой режим, темную тему и новую анимацию зарядки, которые представили вместе с флагманским Xiaomi Mi 9.

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